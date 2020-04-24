В Санкт-Петербурге на карантин закрыли больницу. Две недели больные врачи лечили больных пациентов

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Пациенты и врачи оказались заперты в больнице! Власти об этом молчали, но медики рассказали в соцсетях, что заразились коронавирусом и провели в больнице две недели.

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Пациенты и врачи оказались заперты в больнице

В Санкт-Петербурге сотрудники одного из отделений НИИ травматологии заразились коронавирусом. Об этом рассказал заведующий, у которого также подтвержден диагноз. Больницу закрыли на карантин, две недели заболевшие врачи лечили пациентов.

По словам заведующего, у девяти из десяти сотрудников подтверждена пневмония, кроме того, пневмония и у 12 пациентов, двоих пришлось перевести в специализированные стационары. Некоторые врачи перед закрытием медучреждения решили остаться со своими больными добровольно, чтобы продолжать лечение.

Видео: ГЛАВНОЕ | 24.04.20

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