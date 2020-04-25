Сб, 25.04.2020
Даже если мы теоретически выполним такие условия, удаление среднего ряда не обеспечит никакого физического расстояния. Это идиотская идея, которой ничего не добьешься. Майкл О'Лири, руководитель ирландской авиакомпании Ryanair

Бельгия начнет смягчать ограничения из-за Covid-19

ФОТО: EVA MARIE UZCATEGUI / AFP

С 4 мая Бельгия начнет смягчать введенные в середине марта ограничения ввиду распространения Covid-19, сообщила премьер-министр страны Софи Вильмес. 

Смягчение будет постепенным, сказала премьер. С 4 мая увеличится интенсивность курсирования общественного транспорта, использование которого на данный момент разрешено лишь для очень важных поездок, передает DPA. 

Однако ряд ограничений останется в силе в течение недели или даже месяца после 4 мая. 

Ношение медицинских масок в автобусах и поездах будет обязательным для жителей старше 12 лет. Бельгийцы смогут бесплатно получить тканевую маску. 

В середине мая постепенно начнут восстанавливать работу предприятия и школы - 11 и 18 мая соответственно. Предприятия должны будут обеспечить дистанцирование между сотрудниками. 

Рестораны откроются не раньше 8 июня, кафе и бары - пока не известно. 

Премьер отметила, что распространение вируса замедлилось, но этот вопрос не потерял актуальность. В случае, если ситуация изменится, ограничения могут продлить. 

В Бельгии, где проживают 11,5 миллионов, по состоянию на 24 апреля зарегистрировано более 44 тысяч случаев Covid-19 и около 6700 связанных с коронавирусом смертей. 

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