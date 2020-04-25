Бельгия начнет смягчать ограничения из-за Covid-19

С 4 мая Бельгия начнет смягчать введенные в середине марта ограничения ввиду распространения Covid-19, сообщила премьер-министр страны Софи Вильмес.
Смягчение будет постепенным, сказала премьер. С 4 мая увеличится интенсивность курсирования общественного транспорта, использование которого на данный момент разрешено лишь для очень важных поездок, передает DPA.
Однако ряд ограничений останется в силе в течение недели или даже месяца после 4 мая.
Ношение медицинских масок в автобусах и поездах будет обязательным для жителей старше 12 лет. Бельгийцы смогут бесплатно получить тканевую маску.
В середине мая постепенно начнут восстанавливать работу предприятия и школы - 11 и 18 мая соответственно. Предприятия должны будут обеспечить дистанцирование между сотрудниками.
Рестораны откроются не раньше 8 июня, кафе и бары - пока не известно.
Премьер отметила, что распространение вируса замедлилось, но этот вопрос не потерял актуальность. В случае, если ситуация изменится, ограничения могут продлить.
В Бельгии, где проживают 11,5 миллионов, по состоянию на 24 апреля зарегистрировано более 44 тысяч случаев Covid-19 и около 6700 связанных с коронавирусом смертей.
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!