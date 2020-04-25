Сб, 25.04.2020
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По числу анализов на Covid-19 Латвия опережает некоторые страны Европы

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ФОТО: MIKE BLAKE / REUTERS

По количеству проводимых анализов на Covid-19 на 1000 жителей Латвия  соответствует средним показателям среди 35 входящих в Организацию экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) стран, свидетельствует опубликованное организацией исследование.

Авторы обнародованного в середине апреля исследования подчеркивают, что для предотвращения новых вспышек заболевания страны должны существенно увеличить объемы тестирования.

Министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле и главный инфекционист Минздрава Уга Думпис также неоднократно подчеркивали важность масштабного тестирования, указывая на то, что это одна из главных составляющих частей стратегии Латвии по борьбе с Covid-19.

Согласно результатам вышеупомянутого исследования, в Латвии анализы на коронавирус в среднем сдают 15,3 жителя на 1000 человек. Такой объем тестирования немного опережает средний по ОЭСР - 15,2 анализа на 1000 человек.

Латвия по этому показателю опережает такие страны, как Чехия, США, Австралия, Великобритания, Дания, Канада. В то же время Литва  в составленном ОЭСР списке находится на одну позицию выше Латвии. В свою очередь в Эстонии на 1000 жителей приходится 24,8 анализа, что позволяет ей занимать третье место в списке.

В общей сложности по количеству сданных анализов Латвия опережает 13 других стран Европы, а выше Латвии в списке ОЭСР находятся 11 стран Европы, в том числе Италия, Германия, Ирландия и Норвегия.

Наибольший масштаб тестирования - в Исландии, где в среднем анализ на Covid-19 сдают 106 человек на 1000 жителей.

По состоянию на 25 апреля в Латвии зарегистрировано 804 случая Covid-19. 

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