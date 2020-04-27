"Нет ни вакцины, ни лекарств". Снимать ограничения в Латвии будут постепенно

По его словам, благодаря общему сотрудничеству ход эпидемии удается контролировать, и по сравнению с другими странами Латвия выглядит очень хорошо.

Многих интересует вопрос, как мир и государство будут выходить из кризиса, вызванного Covid-19. Кариньш поручил секретариату Совета по кризисному управлению представить завтра сценарии выхода из кризиса.

За этим уже на будущей неделе должны последовать конкретные решения, "чтобы все могли понять, что произойдет после 12 мая", сказал премьер.

Он подчеркнул, что все решения по пересмотру ограничений будут постепенными, потому что коронавирус в мире не побежден - нет ни вакцины, ни лекарств.