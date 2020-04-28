Вт, 28.04.2020
Все не так и хорошо, число инфекций не снижается, жить, как сейчас, придется очень долго. Ясно, что никакого празднования Лиго на набережной 11 Ноября не будет, это я вам могу сказать точно. Уга Думпис, главный инфекционист Минздрава
1

В праздничные дни общественный транспорт в Риге будет платным

Иллюстрация

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В дни государственных праздников 1 и 4 мая общественный транспорт в Риге не будет бесплатным, сообщила представитель предприятия Rīgas satiksme Байба Барташевича.

Обычно во время государственных праздников жители столицы могли ездить на общественном транспорте бесплатно, но в этом году из-за ограничений в связи с пандемией Covid-19 такой возможности не будет.

Автобусы, троллейбусы и трамваи в праздничные дни будут курсировать по графику выходного дня.

Rīgas satiksme также призывает пользоваться общественным транспортом только тогда, если нет другой возможности.

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ