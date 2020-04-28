Премьер и министр финансов обещают создать программу поддержки для сферы культуры

"Уже сейчас известно, что массовые мероприятия летом проходить не будут. Я говорил с министром финансов о том, что необходимо найти правильные и целенаправленные механизмы поддержки, дружественные для тех, чья деятельность приостановлена", - заявил премьер.

Рейрс также подчеркнул необходимость создания программ для поддержки отрасли культуры.

"Например, у театров закончилось государственное финансирование и они начали тратить деньги, вырученные от продажи билетов в январе и феврале. Однако эти средства скоро закончатся. Здесь нужно помогать", - заявил министр.

По словам Рейрса, меры поддержки будут разработаны в рабочей группе под руководством министра финансов.

Как сообщалось, по словам госсекретаря Министерства культуры Даце Вилсоне, министерство намерено просить у правительства компенсацию за отмененные из-за кризиса Covid-19 культурные мероприятия.

Министерство разработало предложения о механизмах поддержки, которые будут распространяться на работников культурного сектора как во время чрезвычайного положения, так и после его отмены.

Министерство предлагает ввести ряд поддерживающих механизмов, призванных стимулировать культурный сектор. Например, необходимы дополнительные средства для программы поддержки творческих людей Государственного фонда культурного капитала на выплаты пособий после того, как закончится выплата пособий за простой.

Кроме того, по мнению Министерства культуры, необходимо ввести особый механизм поддержки в виде займа из Госказны для муниципальных капитальных обществ, доходы которых упали более чем на 50%.

Как сообщалось, с 13 марта по 12 мая в Латвии объявлено чрезвычайное положение, во время которого запрещены публичные мероприятия, предполагающие скопление людей.