Полиция оценит действия Мурниеце: ее заведение было открыто после 22 часов

Руководитель гостиницы Roma Линда Мурниеце в Twitter написала, что во вторник в 22:10 три сотрудника RPP "вторглись в бар, чтобы выгнать единственного любителя чая, который не успел выйти до 22 часов". "Втроем оперлись на стойку бара, на замечание соблюдать дистанцию сообщили, что к ним это не относится", - написала в соцсети экс-министр.

В Интернете опубликовано и интервью, которое Мурниеце с помощью смартфона давала, когда приехала полиция. Экс-министр, общаясь с полицейскими, трансляцию интервью не прервала.

В муниципальной полиции агентство LETA выяснило, что во вторник в 22:15 полицейские, патрулируя в Старой Риге, заметили, что одно из мест развлечений, несмотря на объявленный режим чрезвычайной ситуации, открыто.

Стражи порядка зашли в кафе, где встретили нескольких человек, в том числе управляющую заведением. Женщина сначала отрицала, что в помещениях находятся клиенты. Полицейские попросили предоставить трудовые договоры присутствующих лиц, но управляющая признала, что сидящая у бара женщина не сотрудница, а посетитель.

Во время разговора в отношении сотрудников полиции было высказано несколько высмеивающих обвинений о мероприятиях по контролю во время режима чрезвычайной ситуации.

Выяснить, почему не соблюдались правила, полицейским не удалось, так как управляющая заведением сообщила, что у нее важный телефонный разговор, который она прерывать не будет.

Во время шестиминутного визита были выяснены личные данные ответственного лица. В среду административная группа рассмотрела принятые материалы дела и начала административное делопроизводство.

Отметим, что за нарушение введенных на время режима ЧС ограничений и запретов физическим лицам грозит штраф от 10 до 2000 евро, а юридическим - от 140 до 5000 евро.

Ответственные сотрудники полиции просмотрели полную видеозапись с места событий и пришли к выводу, что полицейские действовали профессионально.

На записи слышен и довольно популярный вопрос, который сотрудникам RPP иногда задают жители - в частности, почему они находятся вместе втроем.

RPP напоминает, что сейчас многие оперативные службы работают в усиленном режиме и это ограничение не относится к оперативным работникам во время выполнения служебных обязанностей.

В практике RPP бывают всевозможные тяжелые случаи, когда вместе должны работать почти все оперативные службы.