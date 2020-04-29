В Киеве произошли столкновения между полицией и бизнесменами, требующими снять карантин

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В Киеве произошли столкновения между полицией и бизнесменами

В Киеве у здания правительства, где утром 29 апреля предприниматели вышли на акцию протеста с требованием завершить карантин в Украине с 1 мая, между полицией и митингующими произошли столкновения, сообщает украинская служба Радио Свобода.

Как сообщает УНИАН, бизнесмены выступили против "выборочного" карантина. "Эпицентр" работает, "Рошен", "Макдоналдс" работает, не работает лишь малый бизнес, если карантин – то для всех", – заявил один из протестующих.

"Нам не на что жить!" – выкрикивали предприниматели в громкоговорители. Почти все они приехали к зданию правительства на машинах и заблокировали улицу Грушевского. Столкновения между протестующими и полицией начались, когда прибыли эвакуаторы, чтобы разблокировать проезд. Впоследствии часть улицы бизнесмены все же освободили.

Как заявило "Общественное телевидение", полицейские избили журналиста телеканала Богдана Кутепова, который вел прямой эфир с места событий.

Полицейские попросили его "сойти с зеленой зоны", поскольку Кутепов находился на газоне. После этого они начали угрожать: "Или забираешь [камеру], или я ее сломаю", а через некоторое время напали на журналиста и сломали оборудование. Журналист вызвал полицию и написал заявление о совершении преступления.

Видео: ГЛАВНОЕ | 29.04.20

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