Фото ⟩ Солистка Little Big Софья Таюрская показала, какой она была пышечкой. А вы знали?

Софья сейчас находится на самоизоляции вместе с остальными участниками группы в отдельном доме. Она активно ведет свою Instagram-страницу и часто отвечает на вопросы от подписчиков. На этот раз фолловеров интересовало, всегда ли девушка была такой красавицей. Вокалистка решила, что лучшим ответом станут ее школьные фотографии. Она разместила их в сторис.

Невозможно поверить, что это один и тот же человек. Не правда ли?

ФОТО: https://www.instagram.com/sonyatayurskaya/

ФОТО: https://www.instagram.com/sonyatayurskaya/

Напомним, Таюрская пришла в коллектив в 2014 году, чтобы заменить Анну Каст, и сразу влилась в группу, принеся свой оригинальный образ. Когда же Little Big покинула вокалистка Олимпия Ивлева, Софья осталась единственной девушкой в команде.