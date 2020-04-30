Чт, 30.04.2020
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  • Солистка Little Big Софья Таюрская показала, какой она была пышечкой. А вы знали?

Фото ⟩ Солистка Little Big Софья Таюрская показала, какой она была пышечкой. А вы знали?

Софья Таюрская

ФОТО: https://www.instagram.com/sonyatayurskaya/

Солистка коллектива Little Big Софья Таюрская разместила в сторис коллажи, в которых показала, как она выглядела в школьные годы. Оказалось, что фигура девушки была далека от идеала. 

Софья сейчас находится на самоизоляции вместе с остальными участниками группы в отдельном доме. Она активно ведет свою Instagram-страницу и часто отвечает на вопросы от подписчиков. На этот раз фолловеров интересовало, всегда ли девушка была такой красавицей. Вокалистка решила, что лучшим ответом станут ее школьные фотографии. Она разместила их в сторис.

Невозможно поверить, что это один и тот же человек. Не правда ли?

ФОТО: https://www.instagram.com/sonyatayurskaya/

ФОТО: https://www.instagram.com/sonyatayurskaya/

Напомним, Таюрская пришла в коллектив в 2014 году, чтобы заменить Анну Каст, и сразу влилась в группу, принеся свой оригинальный образ. Когда же Little Big покинула вокалистка Олимпия Ивлева, Софья осталась единственной девушкой в команде.

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