"Меня уже ждали". Как ровно 30 лет назад советская власть выдворила Левитса из Латвии

30 лет назад в Риге собрался Конгресс латвийских граждан - сообщить о своих эксклюзивных правах на государственность Латвии и охарактеризовать Верховный Совет ЛССР как "орган оккупационного управления".

В этот же день в аэропорту "Рига" сел самолет шведской авиакомпании SAS со специалистом по международному праву Эгилом Левитсом, который тогда жил в Западной Германии.

Однако советские пограничники не пустили в Латвию Левитса - автора концепции декларации 4 мая, сообщает издание Latvijas avīze.

"В аэропорту Риги на паспортном контроле ко мне подошел советский пограничник и попросил отойти в сторону, подождать. Очевидно, меня уже ждали. Когда остальные пассажиры уже ушли, ко мне подошел какой-то офицер, отвел в подсобное помещение и сказал, что я арестован", - так президент Латвии описывает события 30-летней давности.

Левитс рассказал, что, скорее всего, кто-то из пассажиров заметил это и передал информацию конгрессу, который в тот же день собрался на свою первую сессию и избрал его делегатом. На конгрессе была принята резолюция с требованием немедленного освобождения Левитса из-под стражи.

"Через время меня посадили в самолет на Москву", - продолжил Левитс. По прибытии в Москву его хорошо охраняли. Через несколько часов пришел офицер и сказал, что "его решили выдворить из страны". Левитса отправили самолетом во Франкфурт, несмотря на годную советскую визу. В Латвию он смог приехать только после развала СССР в августе 1991 года.