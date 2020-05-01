Трамп заявил, что видел доказательства о связи Covid-19 с лабораторией в Китае

Президент США Дональд Трамп в четверг выступил с заявлением, что видел доказательства о связи нового коронавируса с лабораторией в китайском городе Ухань, и угрожал установить новые таможенные тарифы для китайских товаров, сообщает AFP.
Отвечая на вопрос, видел ли он что-то такое, что создало у него большую уверенность в том, что Уханьский институт вирусологии является первоисточником вспышки Covid-19, Трамп сказал: "Да, я [видел]".
Когда репортеры в Белом доме призвали Трампа поделиться более подробной информацией о том, почему он так уверен, Трамп ответил: "Я не могу вам сказать".
Когда Трампа спросила об информации, как он мог бы отменить долговые обязательства США перед Китаем в споре о происхождении вируса, он сказал что "это можно сделать тарифами".
В четверг разведка США признала, что новый коронавирус "не создан искусственно или генетически модифицирован", однако по-прежнему ведутся исследования, вызвал ли пандемию контакт с животными или же несчастный случай в лаборатории Ухани.
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