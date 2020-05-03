Вс, 3.05.2020
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Объявлен конкурс на продолжение ремонтных работ на Деглавском мосту

Деглавский мост, закрытый для движения транспорта

ФОТО: Īriss Sviklis/LETA

Департамент сообщения Рижской думы объявил конкурс, чтобы выбрать предприятие, которое продолжит работы на втором этапе ремонта Деглавского моста.

В апреле из-за невыполнения требований договора и использования несоответствующих материалов департамент расторг договор с литовской строительной компанией Kauno tiltai.

С 12 апреля повседневным содержанием моста занимается департамент сообщения, параллельно ведется проверка для установления безопасности и несущей способности моста.

Первоначально планировалось, что ремонт моста обойдется в 4,27 млн евро, но Kauno tiltai уже истратило эти деньги.

На втором этапе будут восстановлены некоторые из опор моста, обновлено дорожное покрытие. Подавать заявки на конкурс можно до 15 мая.

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