Еврокомиссия прогнозирует серьезное падение экономики Латвии

В следующем году, по прогнозам Еврокомиссии, рост экономики Латвии составит 6,4%.

Инфляция в Латвии в этом году составит 0,2%, в следующем году - 1,9%.

Как отмечает Еврокомиссия, из-за закрытия границ и сокращения спроса на внешних рынках больше всего в Латвии пострадают инвестиции и экспорт, а показатели внутреннего потребления будут лучше, чем в других странах, с учетом относительно более мягких ограничений из-за коронавируса.

Дефицит бюджета Латвии в этом году прогнозируется в размере 7% от ВВП, в следующем году - 4,5% от ВВП при условии поддержки экономики со стороны государства, пока она полностью не восстановится.

Самый резкий спад экономики среди стран Балтии в этом году Еврокомиссия прогнозирует для Литвы - на 7,9%. В следующем году для экономики Литвы прогнозируется рост на 7,4%.

Инфляция в Литве в этом году составит 0,8%, в следующем году - 1,5%.

ВВП Эстонии в этом году, согласно прогнозам, уменьшится на 6,9%, а в следующем году для эстонской экономики прогнозируется рост на 5,9%. Инфляция в Эстонии в этом и следующем году составит соответственно 0,7% и 1,7%.

В целом для ЕС Еврокомиссия в этом году прогнозирует уменьшение ВВП на 7,4%, а в следующем году - прирост на 6,1%. Спад экономики еврозоны в этом году составит 7,7%, в 2021 году будет прирост на 6,3%.

Инфляция в ЕС в этом и следующем году ожидается в размере 0,6% и 1,3%, в еврозоне - соответственно 0,2% и 1,1%.

В этом году Еврокомиссия прогнозирует уменьшение ВВП для всех государств ЕС. Самый большой спад будет в экономики Греции (-9,7%), Италии (-9,5%), Испании (-9,4%) и Хорватии (-9,1%). Наименьшее падение ВВП в ЕС прогнозируется для Польши (-4,3%), Австрии (-5,5%), Люксембурга (-5,4%) и Мальты (-5,8%).