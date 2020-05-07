Финансовое учреждение развития Altum, возможно, начнет выдавать компаниям займы на срок до 25 лет, сообщил министр экономики Янис Витенбергс в интервью Латвийскому радио.
По его словам, ведется работа над новой программой поддержки предпринимателей Altum, которая предусматривает возможность займов на более длительный срок - до 25 лет.
Витенбергс подчеркнул, что такие долгосрочные кредиты для компаний являются очень важными.
"Банки кредиты на такой длительный срок не выдают. Это гарантировало бы ясность, уверенность на более длительный период", - сказал министр, добавив, что соответствующий проект может быть представлен правительству на следующей неделе.
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