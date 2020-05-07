Altum, возможно, начнет выдавать компаниям займы на срок до 25 лет

По его словам, ведется работа над новой программой поддержки предпринимателей Altum, которая предусматривает возможность займов на более длительный срок - до 25 лет.

Витенбергс подчеркнул, что такие долгосрочные кредиты для компаний являются очень важными.

"Банки кредиты на такой длительный срок не выдают. Это гарантировало бы ясность, уверенность на более длительный период", - сказал министр, добавив, что соответствующий проект может быть представлен правительству на следующей неделе.