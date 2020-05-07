Заявки на пособия за простой теперь можно подавать только за очередной месяц

Ранее правила предусматривали, что для получения пособия за простой за период с 14 марта по 31 марта работодатель должен был подать заявку в Службу госдоходов (СГД) до 30 апреля и далее до 30 числа следующего месяца. Таким образом работодатель мог подать заявку на выплату пособия за простой для своих сотрудников за период с начала чрезвычайного положения.

Однако теперь подать заявку на получение пособия за простой можно будет только за очередной месяц, то есть при подаче заявки в мае пособие можно будет получить только за май и нельзя будет за предыдущие месяцы.

Кроме того, поправки предусматривают, что теперь пособия за простой смогут получать работники, которые получают также доход от хозяйственной деятельности, не превышающий 430 евро.

Согласно разработанным Минэкономики поправкам, лица, которые во время простоя вернулись на работу из декретного отпуска, будут получать пособие за простой в размере 100% от родительского пособия за период в шесть месяцев до объявления чрезвычайного положения, но не более 700 евро.

Как сообщалось, до второй половины дня в среду СГД выплатила пособия за простой на 10 630 123 евро в общей сложности 31 488 работникам 5479 предприятий и 2068 самозанятым лицам.