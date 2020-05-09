Судьба невернувшихся. Как узнать о родственниках, погибших во Второй мировой войне

Останки сотен тысяч бойцов до сих пор остаются на полях сражений ФОТО: ALEKSEY SKOROBOGATKO

Но большинство из тех, кто погиб в 1941-1942 годах, не имели наград. Чтобы установить их судьбу, придется провести небольшое историческое исследование, сопоставляя факты из биографии человека с событиями на конкретных участках фронтов и историями отдельных подразделений.

Восстановить боевой путь человека можно, узнав, в каких именно подразделениях они служили. Если дома сохранились письма стоит попытаться прочитать номер полевой почтовой станции (ППС) на штемпеле конверта. По нему можно установить номер дивизии или полка, в которых служил человек.

Справочник расшифровки почтовых станций есть на сайте "Солдат". Узнав номер полка, можно прочитать об операциях, в которых он участвовал. Сведения об этом доступны на сайте, посвященном Красной Армии.

Раненые, пленные, партизаны

На каждого, кто попадал в госпиталь во время войны, заводили специальную карточку. В ней указывалось, какое именно ранение получил человек, где и как он лечился и куда был направлен после выписки. Эти карточки сейчас находятся в архиве военно-медицинских документов в Санкт-Петербурге.

Этот архив не оцифрован, поэтому придется отправлять бумажный запрос по адресу: Филиал Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (военно-медицинских документов) 191180 г. Санкт-Петербург, Лазаретный переулок, дом 2.

Люди, составлявшие такие запросы, советуют отправлять заявку заказным письмом с уведомлением - это существенно снижает вероятность того, что бумага затеряется. Ответ стоит ждать примерно через полгода.

В этом или любых других запросах желательно сообщить всю известную о родственнике информацию - фамилию, имя, отчество, год и место рождения, место призыва, номер военной части, где проходил службу, воинское звание, дату последнего письма и любые сведения, которые могут помочь сузить область поиска.

Если человек воевал в составе партизанских отрядов; был освобожден из плена и проходил фильтрационные лагеря НКВД; во время войны был насильственно увезен на работу в Германию, то тоже придется отправлять запрос. Что именно делать, описано на сайте Федерального архивного агенства России.

Информацию о тех, кто был в плену или на принудительных работах в Германии, также можно поискать на сайте Объединения "Саксонские мемориалы" в память жертвам политического террора, г. Дрезден и Международной Службы Розыска в г. Бад Арользене.

Если после всего этого поиск информации зашел в тупик, есть еще одна надежда.

Живые поисковики

Поисковикам иногда удается прочитать документы, пролежавшие в земле более 75 лет ФОТО: ALEKSEY SKOROBOGATKO

Одним из важных источников информации о погибших и пропавших без вести в годы войны солдатах стали поисковики. Так называют добровольцев, занимающихся поиском останков солдат, которые погибли в ходе Второй мировой войны. Тела сотен тысяч таких воинов не были похоронены после окончания боев, и их останки до сих пор находятся на местах сражений.

Несколько раз в год поисковики выезжают в эти места, ищут погибших и пытаются установить их личности. Имена всех опознанных бойцов есть в книгах "Имена из солдатских медальонов", правда просматривать списки придется на сайте каждого тома вручную.