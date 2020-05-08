Пт, 8.05.2020
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Видео ⟩ Little Big выпустили новую песню и клип

Софья Таюрская

ФОТО: скриншот видео

В пятницу, 8 мая,фрик-мем-панк-рейв-группа Little Big представила новый клип на песню Hypnodancer. 

Клип снят в жанре гангстерской истории с абсурдом в лучших традициях группы. В момент кульминации все, уже по хорошей, традиции превращается в настоящее безумие. 

Кроме участников группы Little Big, в ролике можно заметить и других знаменитостей, с которыми сотрудничают артисты - блогер Руслан Усачев, Александр Гудков, солист The Hatters Юрий Музыченко и вокалистка "Ленинграда" Флорида Чантурия

Получилась бандитская история про "карты, деньги, два ствола" от Little Big, правда вместо карт - колода игры Uno, а вместо стволов - танцы. 

Поклонники творчества Ильи Прусикина с легкостью обнаружили в клипе отсылки на старые выпуски шоу "Гаффи Гафа". Комментаторов позабавило, что все герои видео курят фломастеры и карандаши. Часть фолловеров согласилась, что этот танец идеально подходит для TikTok.

За несколько часов ролик собрал почти полмиллиона просмотров. 

Впрочем, смотрите сами!

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