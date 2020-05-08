Видео ⟩ Little Big выпустили новую песню и клип

Клип снят в жанре гангстерской истории с абсурдом в лучших традициях группы. В момент кульминации все, уже по хорошей, традиции превращается в настоящее безумие.

Кроме участников группы Little Big, в ролике можно заметить и других знаменитостей, с которыми сотрудничают артисты - блогер Руслан Усачев, Александр Гудков, солист The Hatters Юрий Музыченко и вокалистка "Ленинграда" Флорида Чантурия.

Получилась бандитская история про "карты, деньги, два ствола" от Little Big, правда вместо карт - колода игры Uno, а вместо стволов - танцы.

Поклонники творчества Ильи Прусикина с легкостью обнаружили в клипе отсылки на старые выпуски шоу "Гаффи Гафа". Комментаторов позабавило, что все герои видео курят фломастеры и карандаши. Часть фолловеров согласилась, что этот танец идеально подходит для TikTok.

За несколько часов ролик собрал почти полмиллиона просмотров.

Впрочем, смотрите сами!