Фарерские острова победили Covid-19

Первый случай Covid-19 на Фарерских островах, которые являются субъектом Дании, был зарегистрирован 3 марта, последний - 22 апреля.

В общей сложности с конца февраля проведены 8403 теста - анализы на коронавирус сдали более десятой части населения. Всего на острове проживают около 50 тысяч.

"Как народ мы достигли того, чего не смогли другие страны. Это было возможно, потому что люди, семьи, организации были готовы изменить свою привычную жизнь и взять ответственность в сложное время", - сказал глава Фарерских островов Боарвур оа Стайг Нильсен

"У нашей борьбы есть результат", - сказал он.

"Скоро мы сможем вернуться к нормальной жизни, насколько это возможно в этих ненормальных условиях", - сказал он.

Требования по дистанцированию остаются в силе, жителей призывают не забывать о гигиене. На островах начнут играть в футбол - обещают транслировать игры местной лиги по телевидению в Скандинавии, откроются школы.