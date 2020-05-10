TV3: В Латвии все еще есть места, куда "скорая" не успевает вовремя

Из-за этого медики не всегда успевали уложиться в установленное законом время, за которое они должны добраться до пациента с момента поступления вызова, сообщает телеканал TV3.

В первых числах мая в Сабиле появилась своя бригада NMPD - дежурят два медика и шофер. У бригады есть все необходимое для помощи населению, но если ситуация критичная, то на помощь прибудут коллеги, которые находятся ближе всего.

В прошлом году жители этого городка и окрестностей "скорую" вызвали 600 раз - и бригады далеко не всегда успевали приезжать за 15 или 25 минут, которые установлены законом.

"Чисто для иллюстрации: если в Сабиле человек подавится шашлыком, то бригада к нему приедет через 20 минут. Можно было уже и не ехать, смысла нет. Но сейчас они могут приехать через две-три минуты и спасти жизнь", - говорит глава NMPD Лиене Ципуле.

В прошлом году появилось несколько таких пунктов - в Яунелгаве, Павилосте, Дрицане, Синоле и Мурмастене.

В этом году, помимо Сабиле, пункт NMPD открылся еще и в Икшкиле. Создание и содержание одного такого пункта ежегодно обходится примерно в 250 тысяч евро, сообщает TV3.

Летом такая бригада нужна в окрестностях Туи в Салацгривском краве и в еще одной "мертвой" зоне - в окрестностях Цесвайне. Вызовов там много, а медики не успевают приехать вовремя.

Ципуле отмечает, что есть ряд районов, где "скорая" плохо справляется с показателями оперативности пребывания на выезд, которых ежегодно очень мало, но на общем фоне это не столь значительно, если посмотреть с точки зрения расходов.

Среди причин, по которым зачастую есть сложности с созданием таких пунктов - отсутствие сотрудников.

Видео: Сюжет TV3 о ситуации с оперативностью "скорой"