В США продается уникальный Mercedes, который Mercedes-Benz не делала

В наши дни хорошо оборудованный, комфортный, репрезентативный и быстрый универсал - не редкость. В 80-е и 90-е годы в автомобилях этого типа наоборот больше оценивали практичность и то, сколько мешков цемента влезет на заднее сиденье, ведь, чтобы находиться в обществе, было принято использовать седаны.

Галерея: Mercedes-Benz 560 TEL

Однако кому-то захотелось выделиться и он заказал на базируемом в Гамбурге предприятии Caro International заказал роскошный и мощный универсал. Его базой служил Mercedes-Benz S-класса серии S126, более того, не такая же модель, а машина с крупнейшим из доступных тогда двигателем V8 с удлиненной колесной базой - 560 SEL.

Уникальный универсал, соответственно названный 560 TEL, построен с использованием компонентов из спектра Mercedes-Benz. Так, например, задняя часть визуально очень похожа на универсал Е-класса серии S124, у которого заимствованы блоки задних фар.

ФОТО: stuartparrcollection.com

Под капотом место сохранил оригинальный двигатель S-класса V8 объемом 5,6 литров и мощностью 279 лошадиных сил. Автомобиль имеет автоматическую коробку и задний привод.

Как видно на фотография, салон автомобиля хорошо сохранился, несмотря на то, что ему уже 30 лет. Сам автомобиль за это время проехал примерно 103 тысячи километров. Сколько придется заплатить за машину новому владельцу, продавцы из Stuart Parr Collection не раскрывают.

ФОТО: stuartparrcollection.com