Пн, 11.05.2020
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Фото ⟩ Новый клип Little Big стал первым на вкладке YouTube-трендов Латвии

Софья Таюрская

ФОТО: скриншот видео

В пятницу, 8 мая, группа Little Big опубликовала на YouTube свой новый клип Hypnodancer. На момент написания статьи видео посмотрели свыше 15 миллионов человек. 

Ролик вошел в тренды в 26 странах, а в Латвии он стал первым на вкладке #втренде. Об этом музыканты сообщили на своей странице в Instagram. 

Напомним, кроме участников группы в ролике можно заметить и других знаменитостей, с которыми сотрудничают артисты - это блогер Руслан Усачев, Александр Гудков, солист The Hatters Юрий Музыченко и вокалистка "Ленинграда" Флорида Чантурия. 

Поклонники творчества Ильи Прусикина с легкостью обнаружили в клипе отсылки на старые выпуски шоу "Гаффи Гафа". Комментаторов позабавило, что все герои видео курят фломастеры и карандаши. Часть фолловеров сошлись во мнении, что этот танец идеально подходит для TikTok.

Видео: Little Big - Hypnodancer

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