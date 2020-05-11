Фото ⟩ Новый клип Little Big стал первым на вкладке YouTube-трендов Латвии

Ролик вошел в тренды в 26 странах, а в Латвии он стал первым на вкладке #втренде. Об этом музыканты сообщили на своей странице в Instagram.

Напомним, кроме участников группы в ролике можно заметить и других знаменитостей, с которыми сотрудничают артисты - это блогер Руслан Усачев, Александр Гудков, солист The Hatters Юрий Музыченко и вокалистка "Ленинграда" Флорида Чантурия.

Поклонники творчества Ильи Прусикина с легкостью обнаружили в клипе отсылки на старые выпуски шоу "Гаффи Гафа". Комментаторов позабавило, что все герои видео курят фломастеры и карандаши. Часть фолловеров сошлись во мнении, что этот танец идеально подходит для TikTok.

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