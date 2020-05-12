В Риге банкомат Swedbank выдавал меньшие суммы; пострадавших просят писать в банк

Как рассказал представитель банка Янис Кропс, во вторник были случаи, когда банкомат Swedbank, находящийся в торговом центре Damme, выдавал клиентам вместо купюр в 20 евро купюры в 5 евро. Сейчас банкомат отключен, технический персонал занимается его ремонтом.

"Тем клиентам, которых коснулась эта проблема, деньги вернут на счет", - сказал Кропс.

Он добавил, что отдельные клиенты уже подали в банк претензию, однако остальных клиентов, которых коснулась эта проблема, призывают писать сообщение в интернет-банк, так как в этом случае деньги можно будет вернуть быстрее.

В то же время Кропс отметил - если ошибка этого банкомата коснулась клиентов других банков, им необходимо связаться со своим банком.

"Такие случаи происходят редко", - сказал представитель Swedbank, добавив, что до окончания технической проверки неизвестно, почему такая ошибка возникла.