TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков попал в больницу с коронавирусом.
- Почему официальные #цифры смертности в России вызывают вопросы - интервью с Леонидом Волковым.
- В реанимации больницы Петербурга загорелся аппарат ИВЛ. Погибли пять человек.
- В Беларуси начались массовые преследования блогеров и активистов.
- Главный инфекционист США сомневается в официальных цифрах смертности от Covid-19.
Главный инфекционист США сомневается в официальных цифрах смертности от Covid-19
Смертность от коронавируса в США почти наверняка превосходит данные официальной статистики. Об этом в Конгресса заявил главный инфекционист страны Энтони Фаучи. В данный момент США находятся на первом месте по числу заболевших и умерших от Covid-19.
Он предупредил об опасности решений преждевременно открывать страну, так как последствия могут быть очень серьезными - речь идет о неконтролируемой вспышке коронавируса.
"Если это произойдет, есть реальный риск, что вы спровоцируете вспышку, которую не сможете контролировать", - отметил он.
Напомним, несмотря на разгар пандемии коронавируса, некоторые американские штаты возвращаются в рабочий режим.
По последним данным, в США зафиксировано более 1,35 млн случаев заражения Covid-19. 80,6 тысячи человек погибли, а 233 тысячи вылечились.
Видео: ГЛАВНОЕ | 12.05.20
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.
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