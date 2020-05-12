Вт, 12.05.2020
Что делать тем, кто получает звонки с просьбой, чтобы умерший близкий подошел к окну и помахал? журналист Инесе Лиепиня о системе контроле за Covid-19

Главный инфекционист США сомневается в официальных цифрах смертности от Covid-19

ФОТО: AFP/SCANPIX

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске: 

  • Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков попал в больницу с коронавирусом.
  • Почему официальные #цифры смертности в России вызывают вопросы - интервью с Леонидом Волковым.
  • В реанимации больницы Петербурга загорелся аппарат ИВЛ. Погибли пять человек.
  • В Беларуси начались массовые преследования блогеров и активистов.
  • Главный инфекционист США сомневается в официальных цифрах смертности от Covid-19.

Главный инфекционист США сомневается в официальных цифрах смертности от Covid-19

Смертность от коронавируса в США почти наверняка превосходит данные официальной статистики. Об этом в Конгресса заявил главный инфекционист страны Энтони Фаучи. В данный момент США находятся на первом месте по числу заболевших и умерших от Covid-19.

Он предупредил об опасности решений преждевременно открывать страну, так как последствия могут быть очень серьезными - речь идет о неконтролируемой вспышке коронавируса.

"Если это произойдет, есть реальный риск, что вы спровоцируете вспышку, которую не сможете контролировать", - отметил он.

Напомним, несмотря на разгар пандемии коронавируса, некоторые американские штаты возвращаются в рабочий режим.

По последним данным, в США зафиксировано более 1,35 млн случаев заражения Covid-19. 80,6 тысячи человек погибли, а 233 тысячи вылечились.

Видео: ГЛАВНОЕ | 12.05.20

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

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