В этом выпуске:

Российские власти опровергает занижение статистики по числу умерших от коронавируса. Действительно ли в стране умирают меньше, чем в других государствах?

Протест в центре Киева. Водители автобусов требуют разрешить им работу.

ИВЛ проверят после пожара в больницах. Россия запретила аппараты. Такие же установки Москва отправила и в Вашингтон.

Евросоюз готовится к открытию границ и туризма. Но только внутри ЕС. Как будут выглядеть путешествия по Европе этим летом, и будут ли они возможны вообще.

Число жертв Covid-19 в России поставили под сомнение

В России за сутки вновь выявлено более десяти тысяч случаев Covid-19. Общее число заболевших по официальным данным превысило 240 тысяч человек, умерли 2200.

При этом в стране не хватает врачей-инфекционистов, которые работают в так называемой грязной зоне. В связи с этим врачей массово переучивают на инфекционистов и пульмонологов.

Глава Минздрава РФ в среду заявил, что около 400 больниц в стране стали очагами коронавируса и пациенты боятся туда приходить.

При этом российские власти уверяют, что не скрывают реальные данные о числе скончавшихся от коронавируса. В Минздраве указали, что "при классификации причин смерти в России полагаются на последние рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)".

Все подробности смотрите в передаче:

Видео: ГЛАВНОЕ | 13.05.20

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.