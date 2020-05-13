TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- Российские власти опровергает занижение статистики по числу умерших от коронавируса. Действительно ли в стране умирают меньше, чем в других государствах?
- Протест в центре Киева. Водители автобусов требуют разрешить им работу.
- ИВЛ проверят после пожара в больницах. Россия запретила аппараты. Такие же установки Москва отправила и в Вашингтон.
- Евросоюз готовится к открытию границ и туризма. Но только внутри ЕС. Как будут выглядеть путешествия по Европе этим летом, и будут ли они возможны вообще.
Число жертв Covid-19 в России поставили под сомнение
В России за сутки вновь выявлено более десяти тысяч случаев Covid-19. Общее число заболевших по официальным данным превысило 240 тысяч человек, умерли 2200.
При этом в стране не хватает врачей-инфекционистов, которые работают в так называемой грязной зоне. В связи с этим врачей массово переучивают на инфекционистов и пульмонологов.
Глава Минздрава РФ в среду заявил, что около 400 больниц в стране стали очагами коронавируса и пациенты боятся туда приходить.
При этом российские власти уверяют, что не скрывают реальные данные о числе скончавшихся от коронавируса. В Минздраве указали, что "при классификации причин смерти в России полагаются на последние рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)".
Все подробности смотрите в передаче:
Видео: ГЛАВНОЕ | 13.05.20
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.
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