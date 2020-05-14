Чт, 14.05.2020
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1-я Рижская больница возобновляет предоставление плановых медицинских услуг

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Рижская больница возобновляет предоставление плановых медицинских услуг - амбулаторно пациентам предлагаются консультации врачей-специалистов, диагностические обследования, реабилитация и стоматологические услуги.

Очные консультации пациентов будут проходить при строгом соблюдении мер предосторожности.

Еще в течение недели в дневном стационаре будут предоставляться только услуги коронарографии, инвазивной радиологии, а также будут проводиться хирургические операции на глазах.

С 20 мая больница возобновит плановые услуги дневного стационара, при которых не требуется использование общей анестезии.

В случае проведения плановых операций и инвазивных манипуляций пациенты должны будут сдать тест на Covid-19 не позже, чем за 48 часов до этого.

Специалисты медицинского учреждения продолжат также предоставление консультаций по телефону.

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