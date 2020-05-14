1-я Рижская больница возобновляет предоставление плановых медицинских услуг

Рижская больница возобновляет предоставление плановых медицинских услуг - амбулаторно пациентам предлагаются консультации врачей-специалистов, диагностические обследования, реабилитация и стоматологические услуги.
Очные консультации пациентов будут проходить при строгом соблюдении мер предосторожности.
Еще в течение недели в дневном стационаре будут предоставляться только услуги коронарографии, инвазивной радиологии, а также будут проводиться хирургические операции на глазах.
С 20 мая больница возобновит плановые услуги дневного стационара, при которых не требуется использование общей анестезии.
В случае проведения плановых операций и инвазивных манипуляций пациенты должны будут сдать тест на Covid-19 не позже, чем за 48 часов до этого.
Специалисты медицинского учреждения продолжат также предоставление консультаций по телефону.
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