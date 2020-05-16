Испания хочет продлить чрезвычайное положение еще на месяц

Ранее чрезвычайное положение четыре раза продлевали на две недели, но это, по словам Санченса, станет последним продлением до полного преодоления кризиса Covid-19.

Если парламент на это согласится, чрезвычайное положение в Испании будет в силе до второй половины июня.

В Испании новым коронавирусом заразились более 230 000 человек, от Covid-19 умерли примерно 27 000 человек, однако последние данные свидетельствуют, что заболеваемость продолжает увеличиваться.

В течение последних суток в Испании скончались 102 человека с Covid-19, тогда как 2 апреля, когда эпидемия в Испании достигла максимума, сообщалось о 950 жертвах в сутки.

Чрезвычайный режим Испании, который изначально был одним из самых строгих в мире, в течение последних двух недель постепенно смягчался. С 11 мая на территории, на которой живет примерно половина жителей Испании, разрешено посещать уличные кафе и собираться группами до десяти человек, но со следующего понедельника эти смягчения будут относиться уже к трем четвертям жителей.

Впрочем, строгий режим по-прежнему останется в силе в наиболее пострадавших регионов, в том числе в столице и регионе Мадрида, а также в Барселоне.

В прошлый раз, когда правительство Санчеса просило продлить чрезвычайное положение, оно столкнулось с возражениями правой оппозиции, однако в конце концов просьба была утверждена.