Мир выходит из карантина. А когда восстановится экономика?

"Если не предотвратить банкротства домохозяйств и бизнеса, их последствия годами будут сдерживать рост экономики. Оставшись надолго без работы, люди теряют навыки и связи, их карьерам приходит конец, они залезают в долги. А тысячи мелких и средних предприятий и фирм - главный мотор занятости в стране. Их разорение уничтожит дело жизни многих семей и общин и ограничит интенсивность восстановления", - сказал Пауэлл.

Сокращение потребления и инвестиций в кризис оборачивается дефляцией, что не подавляет, а лишь усиливает боль экономики. Цены не растут, инфляции нет, а следовательно, потребители пуще прежнего стремятся сберегать, а не тратить, поскольку ожидают, что в будущем купят всё, что им нужно, дешевле. Порочный круг опасен еще и тем, что в отсутствие инфляции долги не обесцениваются, и для их погашения приходится дополнительно повышать налоги и урезать госрасходы - и тем самым еще больше подавлять потребление и экономическую активность.

Getty Images Эффект домино: рестораны закрыты, урожай гниет на полях. Фермер Хэнк Скотт из Флориды продавал огурцы ресторанам. Сейчас ему грустно

Еще одна проблема, тормозящая восстановление, - рост затрат бизнеса. Компании обожглись на локдауне в других странах, особенно в Китае - всемирной фабрике, которая выпускает около 40% всех импортных комплектующих. Теперь они стремятся перенести производство ближе к дому, найти запасных поставщиков, создать товарные запасы, накопить наличность. Пусть дороже, но надежнее. Вдруг новая эпидемия.

А поскольку в условиях подавленного потребления цены повышать сложно, рост издержек съедает прибыль компаний, инвестиции в развитие и создание рабочих мест. Это чревато не только ростом безработицы и замедлением деловой активности, но и падением цен акций на фондовом рынке, в результате чего в ряды пострадавших от кризиса вливаются уже не только те, кто живет на текущие доходы, но и те, у кого есть инвестированные в активы излишки или накопления, включая пенсионные.

Шведский путь

Выход из беспрецедентного кризиса мир нащупывает в густом тумане, как выразилась на днях главный экономист МВФ Гита Гопинат. Лишь через несколько лет мы узнаем, правильными ли были диагноз и лечение, и сможем сравнить успешность разных моделей борьбы с пандемией.

Все это время не будут утихать споры о том, можно ли было избежать всей этой боли и обойтись без карантина? Не переусердствовал ли мир, придушив бизнес? Не окажутся ли последствия экономического спада убийственнее собственно вируса?

На заре коронакризиса американские ученые проанализировали уроки предыдущей глобальной пандемии - "испанки" начала прошлого века, и пришли к выводу, что пока смертельный грипп бушевал, всем было одинаково плохо, а вот восстановление производства оказалось быстрее там, где власти быстро и масштабно ввели социальное дистанцирование и подтянули гигиену.