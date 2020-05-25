За последнюю неделю в Латвии меньше всего новых случаев Covid-19 с середины марта

Неделей раньше, с 11 по 17 мая, было выявлено 63 новых случая, с 4 по 10 мая - 50. Меньше случаев заражения выявлялось только в первые две недели марта - соответственно 6 и 28. Однако в недельном разрезе количество зараженных имело тенденцию к росту.

Существенная часть выявленных за две недели случаев Covid-19 связана с центром социального ухода Mārsnēni, где коронавирусом заболело почти 50 человек.

На прошлой неделе в Латвии ежедневно выявлялось в среднем 5,71 случая заражения, на неделе с 11 по 17 мая - 9, на неделе с 4 по 10 мая - 7,14.

На прошлой неделе было сделано 10 647 тестов на Covid-19, и это меньше всего за последние пять недель. Количество тестов по сравнению с предыдущей неделей уменьшилось на 11%.

Доля выявленных случаев Covid-19 в соотношении с количеством тестов продолжает уменьшаться. 11 марта она составляла 4,82%, на неделе с 11 по 17 мая - 1,05%, с 4 по 10 мая - 1,13%, еще неделей раньше - 1,23%.