"Импланты в груди плесневеют": Кудрявцева рассказала про последствия пластики

Телеведущая Лера Кудрявцева в конце 2019 года перенесла тяжелую операцию - у звезды был разрыв грудного импланта. В беседе с пластическим хирургом она раскрыла последствия этой операции. Об этом пишет "Комсомольская правда".
Когда Кудрявцева легла на операцию, то оказалось, что грудной имплант протекал на протяжении долгого времени. Теперь Лера тщательно следить за здоровьем и выступает против пластики груди. Она провела беседу со специалистом и сделала несколько выводов и рекомендаций для женщин.
Теперь она призывает женщин задуматься и не доверять врачам. По ее словам, многое в этой процедуре умалчивается.
"Женщины должны понимать, что пластическая хирургия очень прибыльна, поэтому перед операцией необходимо внимательно ознакомиться со всем, что пишут авторитетные издания. Врачи вам этого могут не рассказать", - говорит Лера.
Никто не может дать гарантии, что потом все будет хорошо.
"Импланты в груди и пропотевают, и даже плесневеют", - раскрыла звезда шокирующие подробности.