"Импланты в груди плесневеют": Кудрявцева рассказала про последствия пластики

Когда Кудрявцева легла на операцию, то оказалось, что грудной имплант протекал на протяжении долгого времени. Теперь Лера тщательно следить за здоровьем и выступает против пластики груди. Она провела беседу со специалистом и сделала несколько выводов и рекомендаций для женщин.