Премьер назвал сумму, которую мобилизировали для преодоления кризиса Covid-19

Премьер сообщил, что правительство сегодня поддержало разработанную Министерством экономики стратегию для сокращения последствий пандемии Covid-19, которая среди прочего предусматривает до 2023 года обеспечить публичные и частные инвестиции в размере 2,2 млрд евро для реализации инфраструктурных проектов. Он подчеркнул, что вышеупомянутая стратегия содержит не только варианты выхода Латвии из кризиса, но и способы сделать экономику страны более сильной.

Кариньш добавил, что в общей сложности для преодоления кризиса Covid-19 Латвия мобилизовала 4,5 млрд евро, из которых 2 млрд евро предусмотрены на реализацию тех мер, по которым правительство уже приняло решения, например, выплату пособий, развитие инфраструктуры, проекты модернизации и т.д.

В свою очередь 1,5 млрд евро планируется направить в счет недостающих налоговых соборов, при этом не сокращая госбюджет.

Премьер заявил, что еще 1 млрд евро в виде инвестиций планирует мобилизовать частный сектор. По словам Кариньша, поддержка для преодоления кризиса достигла уже 15% от валового внутреннего продукта Латвии.