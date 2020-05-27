Ср, 27.05.2020
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Фото ⟩ Железнодорожник обнаружил контрабанду и вызвал полицию

ФОТО: Valsts policija

Контрабандные сигареты попадают в Латвию разными путями - на машинах, на плотах, в железнодорожных грузах. В прошедшее воскресенье один из таких грузов был обнаружен в Риге, на станции Шкиротава. Сигареты запрятали между бревнами. 

Утром 24 мая на рижской станции Шкиротава сотрудник железной дороги проводил обход, во время которого в одном из вагонов среди бревен обнаружил сигареты без акцизных марок Латвии.

Сотрудник на место происшествия вызвал Госполицию. 

ФОТО: Valsts policija

Прибывшие полицейские из Кенгарагского участка изъяли 138 340 единиц табачного изделия. Обнаруженные сигареты прибыли из Беларуси. 

ФОТО: Valsts policija

Госполиция начала уголовный процесс по статье о преступных деяниях против народного хозяйства. Ведется следствие с целью выяснить лица, имеющие отношение к покупке, хранению и перевозке сигарет. 

ФОТО: Valsts policija

После процессуальных действий изъятые сигареты передадут Службе госдоходов, где принимается решение об их уничтожении. 

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