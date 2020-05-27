Фото ⟩ Железнодорожник обнаружил контрабанду и вызвал полицию

Контрабандные сигареты попадают в Латвию разными путями - на машинах, на плотах, в железнодорожных грузах. В прошедшее воскресенье один из таких грузов был обнаружен в Риге, на станции Шкиротава. Сигареты запрятали между бревнами.
Утром 24 мая на рижской станции Шкиротава сотрудник железной дороги проводил обход, во время которого в одном из вагонов среди бревен обнаружил сигареты без акцизных марок Латвии.
Сотрудник на место происшествия вызвал Госполицию.
Прибывшие полицейские из Кенгарагского участка изъяли 138 340 единиц табачного изделия. Обнаруженные сигареты прибыли из Беларуси.
Госполиция начала уголовный процесс по статье о преступных деяниях против народного хозяйства. Ведется следствие с целью выяснить лица, имеющие отношение к покупке, хранению и перевозке сигарет.
После процессуальных действий изъятые сигареты передадут Службе госдоходов, где принимается решение об их уничтожении.
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