Пт, 29.05.2020
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Три рижских школы сменят названия, одна будет закрыта

Иллюстративное фото

ФОТО: Kyodo / Reuters

Временная администрация Рижской думы приняла решение о смене названий трех школ и закрытии одной школы, выяснило агентство LETA.

Впредь 66-я Рижская специальная средняя школа будет называться Рижская 66-я средняя школа. Рижская основная школа-центр развития им. Валдиса Авотиньша сменит название на Рижскую основную школу им. Валдиса Авотиньша, а 3-я Рижская специальная начальная школа будет называться 3-я Рижская основная школа.

Решение администрации предусматривает также ликвидацию Рижской Ластадийской начальной школы из-за постоянного снижения количества учащихся.

Дума подчеркивает, что из-за небольшого количества учеников школа получает недостаточную для обеспечения полноценного учебного процесса и конкурентоспособных заработных плат педагогов дотацию.

В свою очередь Рижская классическая гимназия получила статус государственной гимназии и теперь будет называться Рижской государственной классической гимназией.

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