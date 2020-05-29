Три рижских школы сменят названия, одна будет закрыта

Впредь 66-я Рижская специальная средняя школа будет называться Рижская 66-я средняя школа. Рижская основная школа-центр развития им. Валдиса Авотиньша сменит название на Рижскую основную школу им. Валдиса Авотиньша, а 3-я Рижская специальная начальная школа будет называться 3-я Рижская основная школа.

Решение администрации предусматривает также ликвидацию Рижской Ластадийской начальной школы из-за постоянного снижения количества учащихся.

Дума подчеркивает, что из-за небольшого количества учеников школа получает недостаточную для обеспечения полноценного учебного процесса и конкурентоспособных заработных плат педагогов дотацию.

В свою очередь Рижская классическая гимназия получила статус государственной гимназии и теперь будет называться Рижской государственной классической гимназией.