Старт в 22:22. NASA повторно попытается запустить астронавтов на орбиту на корабле SpaceX

Первая попытка должна была быть предпринята в среду, 27 мая, но полет отложили из-за неблагоприятной погоды.

При этом ВВС США сообщают, что запуск космического корабля могут отложить и сегодня. Как отмечается, существует 50-процентная вероятность того, что погодные условия в районе запуска корабля не позволят отправить его на МКС 30 мая. Кроме того, в 40% оценивается вероятность срыва запуска корабля на следующий день - 31 мая.

Этот запуск станет первым после девятилетнего перерыва стартом астронавтов на американском корабле с территории США.

И первым в истории пилотируемым полетом, который организует частная компания, - до этого SpaceX доставляла на орбиту только грузы.

Место действия - мыс Канаверал, штат Флорида, США. Местное время - 15:22, суббота, 30 мая. Запуск корабля Crew Dragon (он же Dragon 2) будет осуществляться с помощью ракеты-носителя Falcon 9 со стартовой площадки LC-39A.

Время запуска ракеты назначено не произвольно: старт зависит не только от погодных условий, но и от расчетов оптимальной траектории полета.