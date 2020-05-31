За последние 14 дней Covid-19 в Латвии болели всего 3,54 человека на 100 000 жителей

Самые высокие показатели по-прежнему зафиксированы в Швеции, где за последние 14 дней было в среднем 72,69 случаев заболевания Covid-19 на 100 000 жителей, а самые низкие - в Словении - всего 0,34 случаев на 100 000 жителей.

Ранее министр здравоохранения Илзе Винькеле указывала, что министры здравоохранения стран Балтии работают над общим соглашением, чтобы требования самоизоляции не относились к прибывающим из тех стран ЕС, кумулятивная заболеваемость Covid-19 в которых за последние 14 дней не превышала 15 случаев на 100 000 жителей

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич также отмечал, что на следующем заседании Кабинета министров будет подано предложение об освобождении этих лиц от 14-дневной самоизоляции.

В данный момент всем, кто вернулся в Латвию из-за границы, не считая стран Балтии, нужно соблюдать 14-дневную самоизоляцию.

Напомним, за последние сутки в Латвии выявлен один новый случай Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

В субботу сделано 897 тестов на Covid-19.

В целом с начала пандемии проведен 109 071 тест, Covid-19 выявлен у 1066 человек. Выздоровели 745 человек, 24 умерли.