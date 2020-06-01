Шевченко-старшая показала, как выглядит лицо после 45 пропущенных ударов

В минувшие выходные в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC on ESPN 9. Шоу прошло без зрителей на арене APEX.
В одном из боёв вечера Антонина Шевченко единогласным решением судей уступила Кэтлин Чукагян со счётом 25:30, 25:30, 25:30.
Чукагян нанесла 202 удара, из которых 45 пришлись в голову Шевченко, тогда как самой Антонине удалось совершить всего 34 удара. После боя Антонина выложила в Instagram своё фото.
"ММА - тяжёлый спорт, но это мой путь, и я вернусь сильнее", - подписала фото Антонина.
Стоит отметить, что в предыдущем бою Чукагян проиграла Валентине Шевченко - младшей сестре Антонины. Теперь статистика Шевченко-старшей - семь побед и два поражения. Чукагян в свою очередь одержала 14-ю победу при 3 поражениях.
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