Шевченко-старшая показала, как выглядит лицо после 45 пропущенных ударов

В одном из боёв вечера Антонина Шевченко единогласным решением судей уступила Кэтлин Чукагян со счётом 25:30, 25:30, 25:30.

Чукагян нанесла 202 удара, из которых 45 пришлись в голову Шевченко, тогда как самой Антонине удалось совершить всего 34 удара. После боя Антонина выложила в Instagram своё фото.

"ММА - тяжёлый спорт, но это мой путь, и я вернусь сильнее", - подписала фото Антонина.

Стоит отметить, что в предыдущем бою Чукагян проиграла Валентине Шевченко - младшей сестре Антонины. Теперь статистика Шевченко-старшей - семь побед и два поражения. Чукагян в свою очередь одержала 14-ю победу при 3 поражениях.