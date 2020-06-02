Эдгар Кулда продолжит карьеру под руководством Леонида Тамбиева

Напомним, что "Металлург", который выступает в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), на прошлой неделе возглавил латвийский специалист Леонид Тамбиев.

Стоит отметить, что Кулда уже выступал под руководством Тамбиева в составе карагандинской команды "Сарыарка".

25-летний хоккеист в прошлом сезоне регулярного чемпионата ВХЛ сыграл 37 матчей, в которых набрал 20 (12+8) очков, в 6 играх плей-офф записал в актив 3 (2+1) очка.

До этого Кулда выступал в чешской экстралиге за команду "Злин". Игрок имеет также опыт выступления в КХЛ, где провёл 109 матчей в составе рижского "Динамо" и набрал 17 (8+9) очков. В 2016 году Кулда дебютировал в составе сборной Латвии на чемпионате мира.