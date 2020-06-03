Испорченный телефон, или Covid-19 и статистика смертности

То, что никакого исследования нет, Грунтманис подтвердил и Re:Check.

Действительно ли прирост 5%?

У Цирцене и Грунтманиса есть свои версии, почему смертность могла вырасти, но есть ли точные доказательства прироста на 5%?

Как в интервью Re:Check пояснил Грунтманис, он ссылался на пресс-релиз Центрального статистического управления (ЦСУ) от 17 апреля. В нем написано, что в марте этого года уровень смерти по сравнению с мартом 2019 года вырос на 5,2%. Но в самом конце пресс-релиза маленькими буквами написано, что это только предварительные данные. Окончательная статистика будет опубликована в мае следующего года.

Прирост в 5,2% подсчитан на основании сравнения предварительных данных с предварительными данными на марта прошлого года. Статистика за март прошлого года была уточнена в мае 2020-го. Согласно уточненным данным, в марте 2019 года скончались 2644 человека, что на 178 больше, чем по предварительным данным. Поэтому делать выводы об увеличении смертности на 5,2% в марте 2020 года можно будет лишь в мае 2021-го, когда данные уточнят.

Откуда такая большая разница? Как поясняют в ЦСУ, данные о части людей, которые скончались в конце одного месяца, поступают в следующем месяце, когда их смерть регистрируется. В Латвии это необходимо сделать в течение шести дней. Год спустя ЦСУ пересматривает данные за прошлый год, чтобы правильно распределить по месяцам.

В 2019 году скончались 27 719 человек - в среднем 75,9 человека в день. Поэтому погрешность может быть большой.

На опубликованном ниже графике видно, что коррекция данных может быть в обе стороны, показатель может и уменьшиться, и увеличиться. Например, в марте прошлого года число умерших после уточнения увеличилось на 178, а в апреле - сократилось на 148. Так "гуляли" и данные за март - в прошлом и позапрошлом годах был прирост, а в предыдущие три года после уточнения число смертей оказывалось меньше. Замдиректора департамента социальной статистики ЦСУ Байба Зукула поясняет, что это зависит от того, в какие числа, например, пасхальные выходные. А также и то, являются послдние дни месяца выходными или рабочими.

Нужно отметить, что показатели смертности каждый месяц разные. Например, самые высокие показатели в 2019 году были в январе, марте и декабре.

И Грунтманис, и Цирцене в разговоре с Re:Check признали: они не знали, что это предварительные данные и предстоит их уточнить. Грунтманис указал, что причины прироста все равно нужно проанализировать и объяснить.

Достаточно ли сравнить показатели двух лет?

Но и в случае, если анализ покажет прирост и это не будут только предварительные данные, недостаточно рассматривать изменения в контексте двух лет.

Например, основанный Оксфордским университетом центр Our World in Data советует делать сравнения на основании данных за пять лет.