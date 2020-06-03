Ср, 3.06.2020
Эпоха тесного сотрудничества России и США в освоении космоса, похоже, подходит к концу. NASA собираются в одиночку осваивать Луну, Россия тоже готовится отправить туда космонавтов и планирует сама строить новую станцию. СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Полиция ищет пропавшего в Лиепае 11-летнего Дмитрия

ФОТО: Valsts policija

Во вторник, 2 июня, Лиепайский участок управления Госполиции Курземского региона получил информацию о том, что 28 мая из своего дома в Лиепае по улице Шкедес вышел и не вернулся 11-летний Дмитрий Соколов.

До этого мама мальчика общалась с ним по телефону, однако со вторника телефон выключен. У мальчика есть склонность к бродяжничеству.

Приметы: рост 130 см, худощавого телосложения, короткие темные волосы, по бокам волосы выбриты.

Дмитрий, покидая дом, был одет в серые спортивные штаны (под штанами - синие шорты), желтую майку, темную куртку с ярко-зеленым капюшоном, на ногах черно-оранжевые кроссовки. С собой был серый рюкзак и коричневые роликовые коньки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении мальчика или иной другой ценной для следствия информацией, просят звонить по рабочим дням с 8 до 16:30 по номеру телефона 63404677, или же по номеру 110 в любое время.

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ