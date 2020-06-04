Covid-19 у соседей: В Эстонии - десять новых случаев, в Литве - три

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 1 027 первичных тестов на Covid-19, и позитивными оказались 10 из них, то есть 1%, сообщил в четверг утром департамент здоровья.

По состоянию на утро четверга госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 20 пациентам, на искусственной вентиляции легких не было никого. Летальных исходов не было. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 69 человек.

По состоянию на четверг выздоровели 1663 человека.

Литва

За сутки в Литве подтверждено три новых случая коронавируса, общее их количество составляет 1687, сообщило в четверг Министерство здравоохранения.

Все еще больны 344 заразившихся, выздоровели 1273. Умер 71 человек, еще девять заразившихся коронавирусом умерло из-за других причин.

За сутки в Литве проведено 5928 анализов на коронавирус, общее число тестов превышает 321 000.

Россия

В России за сутки зарегистрировали 8831 новый случай заражения Covid-19.

Общее число заразившихся в стране составило 441 108 человек.

За сутки умерли 169 человек с коронавирусом, с начала эпидемии — 5384 человека.