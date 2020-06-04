Чт, 4.06.2020
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Зеленский выпил кофе в кафе во время визита в Хмельницкий. Теперь ему грозит штраф

ФОТО: Facebook/Офіс Президента України

Президент Украины Владимир Зеленский, возможно, получит штраф за нарушение карантина после того, как он зашел в кафе в сопровождении чиновников в рамках визита в город Хмельницкий, пишет "Дождь" со ссылкой на замглаву МВД Украины Антона Геращенко. 

3 июня офис Владимира Зеленского опубликовал фотографию президента Украины в кафе, сделанную во время прогулки по центру Хмельницкого.

"Ароматный и вкусный! Первые кафе выходят из карантина, мы восстанавливаемся после эпидемии коронавируса", - приводятся слова Зеленского.

В то же время известно, что в настоящее время в Украине действует запрет на работу заведений общепита, его планируется снять только с 5 июня.

"Полиции не впервой штрафовать президента", - отметил Геращенко, напомнив, как Зеленского оштрафовали за показанный бюллетень на выборах в апреле 2019 года.  

"Дождь" отмечает, что в Украине штраф за нарушение карантинных ограничений составляет 17 тысяч гривен (около 561,22 евро).

Сам Зеленский сообщил, что готов оплатить штраф, если он нарушил карантинные ограничения. В свою очередь санитарный врач Украины и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что они зашли в заведение, чтобы проверить его готовность к открытию, сообщает издание.

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