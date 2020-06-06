Сб, 6.06.2020
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В Лиепае появятся низкопольные трамваи

ФОТО: скриншот Liepājas tramvajs

В Лиепае появится 13 новых трамваев и будет восстановлен участок путей, сообщил агентству LETA представитель Лиепайской думы Гунар Ансиньш. 

По его словам, этой осенью в Лиепаю доставят первый низкопольный трамвай, произведенный в Хорватии на заводе Končar - Electric Vehicles Inc. На данный момент в Загребе производят трамваи специально для Лиепаи, чтобы они были приспособлены для города.  

Предусматривается, что в городе постепенно будут заменены все трамвайные вагоны. В общей сложности планируется, что в Лиепае будет и 13 новых трамваев. 

Договор на поставку первых шести трамваев муниципальное предприятие Liepājas tramvajs" заключило полтора года назад, сейчас идут переговоры о дополнительном количестве. Согласно договору, первый трамвай доставят в Лиепаю в конце ноября этого года. 

Этим летом в городе начнут строить новые остановки. 

Стоит отметить, что сумма сделки с Končar - Electric Vehicles Inc - 8 836 800 евро без НДС. 

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