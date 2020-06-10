В общественном транспорте Риги и впредь нельзя будет купить билет у водителя

Несмотря на отмену режима чрезвычайной ситуации, в общественном транспорте сохраняются прежние меры предосторожности, поэтому и впредь билеты у водителя купить будет нельзя, сообщили агентству LETA в Rīgas satiksme.
Посадка и высадка из троллейбусов и автобусов, как и прежде, будет осуществляться через средние и задние двери.
С 10 июня будет уменьшена ограниченная вокруг водителя зона - впредь она будет от кабины водителя до первого сидения.
Маркировка на сиденьях для соблюдения дистанции будет постепенно сниматься. Предприятие напоминает, что каждый пассажир во время поездки обязан прикрывать рот и нос, особенно это важно, если рядом сидит другой человек.
В общественном транспорте необходимо носить маски или прикрывать нос и рот платком, поскольку невозможно обеспечить соблюдение дистанции два метра.
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