В общественном транспорте Риги и впредь нельзя будет купить билет у водителя

Посадка и высадка из троллейбусов и автобусов, как и прежде, будет осуществляться через средние и задние двери.

С 10 июня будет уменьшена ограниченная вокруг водителя зона - впредь она будет от кабины водителя до первого сидения.

Маркировка на сиденьях для соблюдения дистанции будет постепенно сниматься. Предприятие напоминает, что каждый пассажир во время поездки обязан прикрывать рот и нос, особенно это важно, если рядом сидит другой человек.

В общественном транспорте необходимо носить маски или прикрывать нос и рот платком, поскольку невозможно обеспечить соблюдение дистанции два метра.