Российский самолет вторгся в воздушное пространство Эстонии

Транспондер самолета был включен, но план полета отсутствовал. Самолет не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой Эстонии, сообщил BNS в среду пресс-секретарь главного штаба Сил обороны Эстонии.

В момент нарушения воздушной границы самолет не поддерживал радиоконтакт с диспетчерской службой Эстонии.

МИД Эстонии в среду вызвал посла России в Эстонии и вручил ему ноту. В этом году это первый случай нарушения воздушной границы Эстонии самолетом Российской Федерации.