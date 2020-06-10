Отключение электричества в Риге: на кабеле обнаружили повреждение изоляции

Kabelītis, kas pusi Rīgas šodien atstāja bez elektrības pic.twitter.com/D0jNDyGHk7 — Jānis Tereško (@JanisTeresko) June 9, 2020

Председатель правления предприятия Варис Бокс указал, что эксперты провели 33 различных измерения, в том числе измерение сопротивления для каждой фазы кабеля, между жилой кабеля и внешней оболочкой, измерения диэлектрических потерь, мощностей и другие.

Он пояснил, что в течение этой недели планируется откопать кабель, чтобы установить объем повреждений.

Что произошло? Технологический сбой произошел в 9:38. Его вызвало отключение кабеля мощностью 330 кВ между ТЭЦ-1 и Имантской подстанцией - отключилась генерация электроэнергии на ТЭЦ-2, что вызвало перегрузку в сети.

За три минуты до этого (в 9:35) Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов в район улицы Старта на Тейке, где, согласно предварительной информации, произошел взрыв в канализационной шахте и был виден дым.

Возгорания на месте происшествия обнаружено не было, однако полиция ограничила движение в этом районе, на месте происшествия работали специалисты Augstsprieguma tīkls.

Позже было установлено, что в шахте на площади 0,2 кв. м горели высоковольтные кабели. В 11:18 помощь VUGD на месте происшествия уже не требовалась.