Отключение электричества в Риге: на кабеле обнаружили повреждение изоляции

Специалисты технической службы оператора системы передачи электроэнергии Augstsprieguma tīkls обнаружили в поврежденном во вторник между ТЭЦ-1 и подстанцией Иманта кабеле повреждение изоляции основания, сообщает агентство LETA.
Kabelītis, kas pusi Rīgas šodien atstāja bez elektrības pic.twitter.com/D0jNDyGHk7— Jānis Tereško (@JanisTeresko) June 9, 2020
Председатель правления предприятия Варис Бокс указал, что эксперты провели 33 различных измерения, в том числе измерение сопротивления для каждой фазы кабеля, между жилой кабеля и внешней оболочкой, измерения диэлектрических потерь, мощностей и другие.
Он пояснил, что в течение этой недели планируется откопать кабель, чтобы установить объем повреждений.
Что произошло?
- Технологический сбой произошел в 9:38. Его вызвало отключение кабеля мощностью 330 кВ между ТЭЦ-1 и Имантской подстанцией - отключилась генерация электроэнергии на ТЭЦ-2, что вызвало перегрузку в сети.
- За три минуты до этого (в 9:35) Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов в район улицы Старта на Тейке, где, согласно предварительной информации, произошел взрыв в канализационной шахте и был виден дым.
- Возгорания на месте происшествия обнаружено не было, однако полиция ограничила движение в этом районе, на месте происшествия работали специалисты Augstsprieguma tīkls.
- Позже было установлено, что в шахте на площади 0,2 кв. м горели высоковольтные кабели. В 11:18 помощь VUGD на месте происшествия уже не требовалась.
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