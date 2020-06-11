"Несносная Болдерая". Идет спор о трех исторических зданиях

Лиела 6, 8A и 8B - три дома в Болдерае. Их владелец уже заказал технику, уже взял на работу строителей и уже готов сравнять здания с землей. Но с этим не согласны местные жители.

"Я тут каждый день проезжаю мимо - и вот на прошлой неделе увидела объявление, что будут сносить три болдерайских дома. Я обратилась в группу "Болдерая" и нашла единомышленников. И вот мы стали думать, смотреть историю", - рассказала Мария.

"Нельзя сказать, что какое-то здание более или менее ценно. Есть ансамбль. Я не могу представить на этом месте склад, новодел или виллу какую-то", - добавляет местная жительница Татьяна.

Одно из упомянутых домов, по словам строительной управы Рижской думы, не представляет никакой ценности, поэтому, несмотря на протесты местных, начался снос.

Разрешение на снос было выдано Рижской стройуправой еще в 2018 году. И именно стройуправа сейчас и приостановила своё же разрешение.

Галерея: Болдерая

"В 2018 году, когда снос был согласован, в нашем распоряжении не было информации о том, что в этих зданиях могут быть элементы с культурно-исторической ценностью. В 2018 году демонтаж согласовала и Государственная инспекция по охране памятников культуры. В принципе, они те, кто в первую очередь должен оценивать, есть ли в зданиях элементы, которые могли бы быть под защитой", - отметил журналистам LTV7 представитель ведомства Эдгарс Бутанс.

Пока работы приостановлены, а владелец здания должен заказать экспертизу и предоставить исследование о том, какие элементы здания имеют ценность. Сколько времени это займёт, пока никто не знает.

Видео: Сюжет LTV7