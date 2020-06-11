Суд: Требование к частным вузам об обучении только на госязыке не соответствует Конституции

Суд постановил, что нормы не соответствуют статьям Конституции 112 и 113, а в отдельном деле еще будет рассмотрен вопрос соответствия этих норм статьям Конституции 1 и 105. В этом случае Конституционный суд рассматривает возможность обратиться в Суд Европейского союза с преюдициальным вопросом.

Несоответствующими Конституции были признаны третья часть ст. 56 Закона о высших учебных заведениях и 49-й пункт переходных правил.

Такое решение обосновано тем, что законодатель не рассматривал альтернативные решения, которые могли бы быть менее ограничительными.

Суд также решил, что оспариваемые нормы объявлены недействительными с 1 мая 2021 года.

Частные вузы и колледжи, таким образом, смогут реализовывать программы обучения и на иностранных языках.

Как известно, дело было возбуждено по запросу 20 депутатов партии "Согласие", которые указали, что оспариваемая норма ограничивает академическую деятельность частных учебных заведений и нарушает предусмотренные 112-й статьей Конституции права на образование.