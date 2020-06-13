Сб, 13.06.2020
Латвийцы, с одной стороны, более закрыты, а с другой – более интеллигенты, строги, организованны. Мой опыт жизни в России заставлял меня постоянно держаться в напряжении. Здесь я хожу по улицам расслабленно. Тут очень спокойно. Я тут могу медитировать в центре города. Полина Побережская, бывшая россиянка

В Добельском крае грибник собрал невероятный для июня урожай

ФОТО: Aculiecinieka foto

В начале июня в соцсетях появились первые фотографии грибов, которые привычнее видеть в августе. В качестве причины удивительного факта, что еще до наступления летнего солнцестояния в лесах можно обнаружить даже боровики, неофициально называется по-осеннему прохладный и влажный май, который мог вскружить природе голову.

В субботу, 13 июня, в редакцию портала TVNET свои фотографии прислал читатель Эдгар, который является грибником с 20-летним стажем. Видимые на фото грибы были собраны в Добельском крае.

ФОТО: Фото читателя

ФОТО: Фото читателя

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ