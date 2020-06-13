В Добельском крае грибник собрал невероятный для июня урожай

В начале июня в соцсетях появились первые фотографии грибов, которые привычнее видеть в августе. В качестве причины удивительного факта, что еще до наступления летнего солнцестояния в лесах можно обнаружить даже боровики, неофициально называется по-осеннему прохладный и влажный май, который мог вскружить природе голову.
В субботу, 13 июня, в редакцию портала TVNET свои фотографии прислал читатель Эдгар, который является грибником с 20-летним стажем. Видимые на фото грибы были собраны в Добельском крае.
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