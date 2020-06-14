Футбол с Владимиром Ивановым: Новый запуск футбольной "Вирслиги"-2020 - словно мираж в пустыне

Первый тур чемпионата Латвии по футболу в середине июня, о чем вы, господа - ничего не проспали, ничего не перепутали? Впрочем, всякого рода ирония тут, конечно же, неуместна, так как сегодня в силу сложившихся обстоятельств никого уже не пугает и не напрягает социальная дистанция в два метра, защитные маски и дезинфекторы. Да, в Литве и Эстонии быстрее смогли запустить футбольный сезон, но, согласитесь, лучше поздно, чем никогда. Это о "Вирслиге" 2020 года, которая за три месяца простоя тоже сильно изменилась. Но это не значит, что она станет менее интересной. Скорее - наоборот!
Уже в понедельник пройдут три матча 1-го тура в Риге и Даугавпилсе, во вторник - еще два в Тукумсе и снова в Риге. Да-да, придется привыкать - в каждом туре теперь у нас по пять матчей, так как "Вирслига" разрослась до десяти команд, а точнее - повзрослела.
Важно знать - пока играем без зрителей на трибунах. С этим надо считаться, но зато на различных платформах можно будет следить за каждой игрой. Так что без картинки латвийский болельщик ни в коем случае не останется.
Не исключено, что в таком режиме придется играть еще несколько туров, но после 1 июля некоторые ограничительные меры могут быть смягчены. Так что просто ждем...
Рестарт говорите? Ни в коем случае, потому как чрезвычайная ситуация в Латвии из-за пандемии коронавируса вступила в силу аккурат за несколько дней до старта нового сезона еще в начале марта. Многие спортсмены за это время натерпелись в четырех стенах, соблюдая самоизоляцию в том числе, долго ждали того момента, когда хотя бы в нашем государстве разрешат тренироваться на воздухе, потом в группах с мячом, потом с контактом. Все эти стадии пришлось пережить.
Правда, без "жертв" все равно не обошлось. За это время, не проведя ни одного проверочного матча, своих постов лишились главные тренеры двух команд - Андрей Калинин больше не наставник "Лиепаи", в "Тукумсе" простиилсь с поляком Мареком Зубом.
Пострадал и формат национального чемпионата - вместо четырех кругов будет три, то есть каждый клуб проведет до начала декабря по 27 игр. Как говорится, и на том спасибо, потому что была велика вероятность сезона из двух кругов, что было бы просто катастрофой.
Зато теперь разрешены пять замен. Как сказал глава "Вирслиги" Максим Кривунец, этот шаг позволит участникам чемпионата не выдохнуться раньше времени.
Календарь напряженный, спрессованный, физически очень энергозатратный (вместо восьми месяцев и 180 игр турнирная дистанция сократилась до пяти с половиной и 135 матчей, плюс держим в уме еврокубки). Так что футболистам придется изрядно попотеть.
Как и три месяца назад утверждаю - старт любого спортивного состязания всегда априори самая интригующая пора. Та самая, когда все участники объективно находятся еще в равных условиях, на одинаковых позициях, когда нет еще победивших и проигравших.
Да, понимаю, все это условности, и, наверное, глупо сравнивать возможности чемпиона страны "Риги" и "Метты", которые, кстати, не так давно мерились силой в товарищеском матче, когда после победы 4:0 один из победителей заметил: "Так там же дети играли!". Но по факту перед первым туром так и есть. И это прекрасно. Настаиваю - все десять участников "Вирслиги" до 15-го числа - команды-сюрпризы.
Что касается интриги - тут все четко. Уж и не припомнить, чтобы в "Вирслиге" применялся спортивный принцип. А так оно и будет - в этом году он неизбежен: худшая из десяти команд автоматически вылетает в первую лигу, в свою очередь команда, ставшая по итогам сезона девятой, проведет переигровку со вторым местом в первой лиге.
Все предельно ясно и насчет легионеров - теперь на поле одновременно могут находится восемь иностранцев и только три игрока, воспитанных в Латвии. То бишь составы изменились кардинальным образом, в большинстве своем усилились (вступает в силу формула "3+8").
Вот почему из-за таких пертурбаций, не только коронавирусных, какие-то прогнозы делать сегодня просто опрометчиво.
Если говорить о тренерах, то латвийских специалистов по-прежнему меньшинство: в десяти клубах - три человека (Виктор Мороз в РФШ, Андрис Рихертс в "Метте" и Юргис Калнс в "Тукумсе"). Остальные из России (Олег Кононов в "Риге" и Александр Горшков в "Даугавпилсе"), Беларуси (Олег Кубарев в "Елгаве" и Дмитрий Молош в "Лиепае"), Финляндии (Алексей Еременко в "Спартаке"), Грузии (Тамаз Пертия в "Валмиере") и Молдовы (Виорел Фрунза в "Вентспилсе").
Амбиции клубов? И в сезоне 2020 года, к счастью, нас ждет ожесточенная дуэль двух столичных команд. Тут к гадалке не ходи. "Рига" постарается с экс-наставником московского "Спартака" Олегом Кононовым и сильно обновленным составом защитить титул и продлить свою гегемонию в "Вирслиге" до трех лет, а РФШ все равно не успокаивается и продолжает наращивать мускулы (в этом клубе не собираются отступать от своей главной цели - "золото" чемпионата Латвии, что, разумеется, болельщику только на руку).
Есть еще один клуб, который не прочь спутать все карты столичным выскочкам - это "Вентспилс". То есть реальных претендентов на "золото" у нас целых три. Чуть больше команд - четыре, которые мечтают пробиться в призеры и получить пропуск в еврокубки. В "средний эшелон" по праву входят "Валмиера", "Лиепая", "Елгава" и юрмальский "Спартак". Три оставшихся коллектива - на растерзание фаворитам.
Правда, это не значит, что "Даугавпилс", "Метта" и "Тукумс" обречены на выживание. Внизу тоже будет ох как шумно (любой из них, будьте уверены, еще попьет кровушки у лидеров).
Первый тур откроется 15 июня. В понедельник сыграют "Даугавпилс" - "Лиепая", РФШ - "Вентспилс" и "Рига" - "Валмиера". В случае осечки "Риги" клубный водитель уже готов отвезти Кононова на латвийско-российскую границу. Понятно, с какой целью (Кононов нервно ерзает на кресле после того, как в четырех контрольных играх его подопечные обыграли только скромные "Метту" и "Ауду" из первой лиги, сыграли вничью со "Спартаком" и уступили РФШ).
"Валмиера" же - главная сенсация прошлого сезона (как награда - впервые в истории латвийского футбола эта команда получила право выступить в еврокубках), которую возглавляют два дерзких молодых человека Тамаз Пертия и Михаил Михолап. Так что на стадионе "Сконто" возможны любые варианты.
РФШ на "Аркадии" примет "Вентспилс", руководство которого успело не так давно познакомиться с таможенной и налоговой полицией Службы госдоходов. В то время как наставника РФШ Виктора Мороза, есть такое мнение, называют умницей с огромным потенциалом. Мол, далеко пойдет. В Даугавпилс пожалует "Лиепая", которая в межсезонье лишилась не только двух своих лидеров Яниса Икауниекса и Кристерса Тоберса (один играет в Норвегии, второй - в Польше), но еще и главного тренера Андрея Калинина. Его, по сути, постигла та же участь, что в прошлом году Александра Старкова. Президент курземского клуба Олег Храмов продолжает удивлять своими спонтанными решениями. К чему это приведет - посмотрим.
Во вторник. 16 июня, пройдут еще две встречи - лишившийся главных спонсоров "Тукумс" (клуб покинули многие легионеры и польский тренер Марек Зуб) встретится с "Елгавой", а "Метта" примет "Спартак".
Знаете, до сих пор не верится, что большой футбол в Латвии все-таки жив, он возвращается. Эдакий мираж в пустыне, который все-таки осязаемая реальность, а не сказка с плохим концом.
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