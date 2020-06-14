Футбол с Владимиром Ивановым: Новый запуск футбольной "Вирслиги"-2020 - словно мираж в пустыне

Уже в понедельник пройдут три матча 1-го тура в Риге и Даугавпилсе, во вторник - еще два в Тукумсе и снова в Риге. Да-да, придется привыкать - в каждом туре теперь у нас по пять матчей, так как "Вирслига" разрослась до десяти команд, а точнее - повзрослела.

Важно знать - пока играем без зрителей на трибунах. С этим надо считаться, но зато на различных платформах можно будет следить за каждой игрой. Так что без картинки латвийский болельщик ни в коем случае не останется.

Не исключено, что в таком режиме придется играть еще несколько туров, но после 1 июля некоторые ограничительные меры могут быть смягчены. Так что просто ждем...

Рестарт говорите? Ни в коем случае, потому как чрезвычайная ситуация в Латвии из-за пандемии коронавируса вступила в силу аккурат за несколько дней до старта нового сезона еще в начале марта. Многие спортсмены за это время натерпелись в четырех стенах, соблюдая самоизоляцию в том числе, долго ждали того момента, когда хотя бы в нашем государстве разрешат тренироваться на воздухе, потом в группах с мячом, потом с контактом. Все эти стадии пришлось пережить.

Тренировка РФШ ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Правда, без "жертв" все равно не обошлось. За это время, не проведя ни одного проверочного матча, своих постов лишились главные тренеры двух команд - Андрей Калинин больше не наставник "Лиепаи", в "Тукумсе" простиилсь с поляком Мареком Зубом.

Пострадал и формат национального чемпионата - вместо четырех кругов будет три, то есть каждый клуб проведет до начала декабря по 27 игр. Как говорится, и на том спасибо, потому что была велика вероятность сезона из двух кругов, что было бы просто катастрофой.

Зато теперь разрешены пять замен. Как сказал глава "Вирслиги" Максим Кривунец, этот шаг позволит участникам чемпионата не выдохнуться раньше времени.

Календарь напряженный, спрессованный, физически очень энергозатратный (вместо восьми месяцев и 180 игр турнирная дистанция сократилась до пяти с половиной и 135 матчей, плюс держим в уме еврокубки). Так что футболистам придется изрядно попотеть.

Как и три месяца назад утверждаю - старт любого спортивного состязания всегда априори самая интригующая пора. Та самая, когда все участники объективно находятся еще в равных условиях, на одинаковых позициях, когда нет еще победивших и проигравших.

Футболисты "Метты" ФОТО: Latvijas Futbola federācija

Да, понимаю, все это условности, и, наверное, глупо сравнивать возможности чемпиона страны "Риги" и "Метты", которые, кстати, не так давно мерились силой в товарищеском матче, когда после победы 4:0 один из победителей заметил: "Так там же дети играли!". Но по факту перед первым туром так и есть. И это прекрасно. Настаиваю - все десять участников "Вирслиги" до 15-го числа - команды-сюрпризы.