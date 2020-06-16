Вт, 16.06.2020
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Почти похороны. Несмотря на борьбу жителей Болдераи, исторические дома снесли

ФОТО: Кадр из видео

Жители Болдераи боролись за сохранение исторических домов на улице Лиела, но владельцы недвижимости обошлись без лишней бюрократии и разрушили постройки, сообщило Русское вещание в LTV7 в программе "Сегодня вечером".

По мнению местных жителей, четыре "дома под снос" на самом деле являются примером югендстиля, а в одном из них есть даже старинный погреб.

Сообщается, что разрешение на снос всех зданий было получено еще в 2018 году, однако после вмешательства местных активистов Стройуправа приостановила разрешение на снос трех зданий из четырех.

Несмотря на это, в пятницу, 12 июня, строители все равно снесли еще два дома. Не остановила их и вызванная местными полиция:

"Стояла полиция, они все равно продолжали работы и не останавливали. Потом мы просили, полиция и Стройуправа зашли с трудом на эту территорию. Но повезло не потому что они останавливали, а потому что трактор провалился в яму", - рассказала представитель общественной организации "Болдерайская группа" Сандра Якушонок.

После проведенных работ по сносу уцелел только один дом, в котором недавно был пожар, а также погреб. По словам очевидцев, трактор замахнулся и на погреб, но провалился в туалетную яму рядом.

"Это высшая степень бесстыдства. Снос зданий был приостановлен. В пятницу мы получили информацию, что работы все-таки продолжаются, отправили туда своих работников, но верхняя часть зданий уже была снесена", - ситуацию прокомментировал представитель Рижского городского строительного управления Эдгар Бутанс.

По факту произошедшего начато административное дело. 

Видео: Сюжет LTV7 "Сносная Болдерая"

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