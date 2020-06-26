Фото и видео ⟩ Чудеса в Янову ночь: в Лиепае улица Эзера превратилась в озеро

Янова ночь для жителей улицы Эзера в Лиепае внезапно превратилась в настоящее приключение - вскоре после полуночи начался сильный дождь, который затопил реконструированную несколько лет назад улицу. Некоторые спасавшие припаркованные у обочин автомобили лиепайчане решили насладиться необычной ночью, отправившись в поездку на лодках мимо окон собственных домов.
"Мы с мужем смеялись - чуть-чуть не хватило, чтобы озеро соединилось с морем!" - рассказала TVNET лиепайчанка Инесе, семью которой в Янову ночь разбудили соседи, призывавшие перегнать машину с затопленной улицы.
Видео: В Лиепае улица Эзера превратилась в озеро
"Исторически были случаи, когда после больших наводнений соседи не могли завести машину", - признала она.
Ливни в Янову ночь - не первый раз, когда относительно недавно реконструированную улицу основательно затапливает: каждый раз после сильного дождя образуется глубокая лужа на два квартала, однако случаи, когда под водой исчезают и тротуары, происходят нечасто.
Галерея: В Лиепае улица Эзера превратилась в озеро
Похожая на озеро лужа нередко становится и местом для игр детей.
Озеро образовалось на улице в три часа ночи, а городская коммунальная служба отреагировала на звонки жителей в 5:10. В свою очередь, пара лиепайчан с собакой почти час катались на лодке по кварталу.
Реконструкция улицы Эзера в Лиепае проводилась в 2012 году.
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