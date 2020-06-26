Фото и видео ⟩ Чудеса в Янову ночь: в Лиепае улица Эзера превратилась в озеро

"Мы с мужем смеялись - чуть-чуть не хватило, чтобы озеро соединилось с морем!" - рассказала TVNET лиепайчанка Инесе, семью которой в Янову ночь разбудили соседи, призывавшие перегнать машину с затопленной улицы.

Видео: В Лиепае улица Эзера превратилась в озеро

"Исторически были случаи, когда после больших наводнений соседи не могли завести машину", - признала она.

Ливни в Янову ночь - не первый раз, когда относительно недавно реконструированную улицу основательно затапливает: каждый раз после сильного дождя образуется глубокая лужа на два квартала, однако случаи, когда под водой исчезают и тротуары, происходят нечасто.

Галерея: В Лиепае улица Эзера превратилась в озеро

Похожая на озеро лужа нередко становится и местом для игр детей.

Озеро образовалось на улице в три часа ночи, а городская коммунальная служба отреагировала на звонки жителей в 5:10. В свою очередь, пара лиепайчан с собакой почти час катались на лодке по кварталу.

Реконструкция улицы Эзера в Лиепае проводилась в 2012 году.